男大生當車手辯猝睡症、過動症無效 判刑1年5月

男大生打工收款，其實是當面交車手，辯稱年輕、沒社會經驗，也出示猝睡症、過動症證明，南投地院仍以共同詐欺取財罪判刑1年5月。（記者陳鳳麗攝）

南投縣邱姓男大生被詐團吸收當車手，面交取款7次，邱男被逮後辯稱自己也被騙，對方騙他是合法打工收款，並出示過動症和猝睡症證明，但南投地院法官發現，他面交取款7次，每次都換不同工作證，也知何為「冒名取款」，表示辨識不法能力並無缺損，以共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年5個月。

還在就學中的邱姓男大生，在網路被遊說去面交取款，每一次都得逞，第7次被害人面交50萬元後，發現被詐騙才報警，警方查出邱男。

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邱姓男大生辯稱他還在求學，年輕、社會經驗不足，且對方將車手工作包裝成正常收款業務，並提供形式外觀嚴謹的工作證與收據，甚至讓繳款人當場通話確認入帳，才誤以為是正當工作。

邱男的辯護律師也出示男大生在學時有過動症和猝睡症的診斷，證明影響他的心智與判斷能力，且強調男大生在第7次收款後，也因誤信臉書投資訊息而被詐騙50萬元，足以說明對他人說詞有較易輕信傾向。

南投地院法官認為，邱姓男大生每次去取款都換不同工作證，同時承認用假冒身分取款是不正當，顯示邱男對其取款行為異樣有所認識，難認定僅是單純不知情的合法打工。

邱男既已知到收款50萬元的工作方式，與一般社會生活經驗有顯著差異，自難僅以年輕或社會經驗不足，或是患有身心疾患而解免其刑責，因此以3人以上共同詐欺取財罪判刑1年5個月。

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