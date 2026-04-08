癌末通緝犯賭命運毒！茶葉罐藏1.3公斤大麻遭攔截 市價達300萬

財政部關務署台北關去年11月15日攔獲4件從加拿大郵寄來台申報貨名為「烏龍茶」的國際快捷郵包，夾藏20包第二級毒品大麻，總毛重達1340.5公克，黑市價格約台幣300萬元。（記者林嘉東翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

茶葉罐不裝茶竟裝毒！保安警察第三總隊日前接獲財政部關務署台北關通報，攔到4件從加拿大郵寄來台的「烏龍茶」，夾藏20包、重1.3公斤二級毒品大麻，黑市價格約台幣300萬元；保三總隊溯源追出收貨的癌末楊姓毒品通緝犯，幕後賴姓貨主，及負責把風的李姓、黃姓男子等4人。新北檢日前偵結，將賴、楊依涉犯毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌起訴。

保安警察第三總隊去年11月15日接獲財政部關務署台北關通報，發現4件從加拿大郵寄來台申報貨名為「烏龍茶」的國際快捷郵包可疑；經開箱查驗後發現，夾藏20包第二級毒品大麻，總毛重達1340.5公克，黑市價格約台幣300萬元。

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保三總隊隨即報請台灣新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，會同台北市南港、中正一分局，以及新北市汐止、三峽分局、桃園分局等單位組成專案小組追查；經專案小組監控部署，掌握犯罪事證與嫌犯藏匿處後，兵分兩路發動查緝，去年11月20日成功逮捕收貨的楊姓男子，負責把風的李姓、黃姓男子後，再溯源追出賴姓貨主，與搜出3包第三級毒品卡西酮、國際快捷包裹箱及手機等證物。

專案小組調查發現，賴姓貨主策劃整起運毒計畫，指揮癌末的楊姓毒品通緝犯前往郵局領取包裹，所幸毒品在流入市面前即遭攔獲，成功切斷販毒管道；訊後，將賴等4人依違反毒品危害防制條例將賴、楊等4嫌移送台灣新北地方檢察署偵辦。

新北檢今年1月偵結，將賴、楊依涉犯毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌起訴；另認定李、黃把風罪證不足，處分2人不起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

保三總隊去年11月20日成功逮捕收貨的楊姓男子後，溯源查緝幕後策畫運運毒的賴姓男子。（記者林嘉東攝）

財政部關務署台北關去年11月15日攔獲4件從加拿大郵寄來台申報貨名為「烏龍茶」的國際快捷郵包，夾藏20包第二級毒品大麻，總毛重達1340.5公克，黑市價格約台幣300萬元。（記者林嘉東翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

財政部關務署台北關去年11月15日攔獲4件從加拿大郵寄來台申報貨名為「烏龍茶」的國際快捷郵包，夾藏20包第二級毒品大麻，總毛重達1340.5公克，黑市價格約台幣300萬元。（記者林嘉東翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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