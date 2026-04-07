再接再厲！ 4/7 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

4月7日開獎的威力彩和今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

4月7日開獎的第115000042期大樂透頭獎摃龜；第115000086期今彩539，頭獎也摃龜。

第115000042期大樂透中獎號碼「01、02、06、16、18、26，特別號：47。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共41注中獎，每注可得3萬9717元；肆獎共67注中獎，每注可得1萬5624元；伍獎共2323注中獎，每注可得2000元；陸獎共2049注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1159注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6776注中獎，每注可得400元。

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第115000042期49樂合彩中獎號碼為「01、02、06、16、18、26」。四合開出18注，每注可得20萬元；三合共118注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3798注中獎，每注可得1250元。

第115000086期今彩539中獎號碼為「04、08、21、27、29」。頭獎摃龜；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共6756注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4345注中獎，每注可得50元。

第115000086期39樂合彩中獎號碼為「04、08、21、27、29」。四合開出9注，每注可得21萬2500元；三合共376注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1717注中獎，每注可得1125元。

第115000086期3星彩中獎號碼為「168」。壹獎共534注中獎，每注可得5000元。

第115000086期4星彩中獎號碼為「3219」。壹獎共35注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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