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    工程廢棄物堆置北竿山坡地 連江檢警開挖究責 業者20萬交保

    2026/04/07 19:59 記者俞肇福／綜合報導
    連江地檢署今天（4月7日）查獲民眾非法堆置拆除工程廢棄物於北竿鄉公有山坡地，業者坦承不諱。（連江地檢署提供）

    連江地檢署今天（4月7日）查獲民眾非法堆置拆除工程廢棄物於北竿鄉公有山坡地，業者坦承不諱。（連江地檢署提供）

    連江縣北竿鄉境內山坡地遭民眾違法堆置廢棄物，連江地方檢察署主任檢察官楊翊妘接獲情資，今天（7日）指揮連江縣警察局員警，對涉嫌業者執行搜索稽查開挖，發現業者涉嫌將拆除工程產生的建築廢棄物載往公有山坡地堆置，楊翊妘訊問後，考量其配合調查，也主動表達配合清除及恢復土地原貌，且無羈押必要，以新台幣20萬元交保，並待後續司法調查。

    2025年8月調派連江地檢署擔任主任檢察官的楊翊妘，司法官班第54期結業，擔任檢察官工作10餘年；期間曾辦理婦幼案件、民生案件，其主動發掘案件，破獲多件集團性廢棄物棄置、跨境棄置廢棄物、違法再利用公司等環保案件，被台灣本島媒體譽為「環保蟑螂的剋星」；楊翊妘今天帶隊查獲違法案件，再度印證名不虛傳。

    連江地檢署指出，北竿鄉堆置廢棄物的地點，鄰近水庫及海岸，造成環境污染、破壞生態，地檢署將從嚴偵辦，並要求涉案業者迅速配合環境資源局恢復原狀，以保護馬祖地區自然生態環境。

    連江地檢署呼籲，因工程或其他事業活動產出的廢棄物，不可任意堆放，若非法提供土地堆置廢棄物或受託清除、貯存、處理廢棄物，均屬涉犯廢棄物清理法第46條之罪，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

    又在公有或他人山坡地內，不得擅自占用或開發，違者將構成山坡地保育利用條例第34條第1項之罪，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金。此外，竊佔公有土地進行使用，亦有刑法竊佔刑責，民眾切勿輕蹈法網。

    連江地檢署今天（4月7日）查獲民眾非法堆置拆除工程廢棄物於北竿鄉公有山坡地，業者坦承不諱。（連江地檢署提供）

    連江地檢署今天（4月7日）查獲民眾非法堆置拆除工程廢棄物於北竿鄉公有山坡地，業者坦承不諱。（連江地檢署提供）

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