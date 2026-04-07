塑膠袋之亂查源頭 士檢再度約談台塑石化6幹部作證

民進黨立委鍾佳濱2日召開「塑化原料斷貨？包材、醫材百業哀嚎，幕後操控原凶竟是他？」記者會。（記者羅沛德攝）

「塑膠袋缺貨之亂」延燒，日前有立委質詢質疑國內最大塑膠粒供應商台塑石化疑「假減量、真哄抬」，士林地檢署2日分案查辦，當日指揮台北市調查處約談5名幹部，並向台塑石化調取產銷資料，今日再約談6名幹部到案，其中5人是第2度傳喚，目前全案仍是「他」字案，尚未有人列被告。

據悉，被第2度約談的幹部包括台塑化組長、處長與管理師等5名幹部，並新增1名法務人員。

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民進黨立委鍾佳濱日前在立院經濟委員會質詢時指出，國內塑膠粒最大來源台塑石化，供應全國75%塑膠粒，卻疑似以三部曲「假減量、真哄抬」，一是中東戰爭2月28日剛爆發，台塑石化聚烯事業部就於3月2日宣布減產50%，致市場恐慌、價格上漲；二是3月10日宣布漲價且供應量再減半、剩下25%，致中下游不計代價搶貨；三是台塑石化增產、高價出售塑膠粒獲利，「名利雙收」。

鍾佳濱要求法務部追查台塑石化是否刻意減產、囤積原料，涉犯刑法251條囤積罪。法務部回應，會持續調查了解，若有違法，一定會辦。

士林地檢署依法務部、高等檢察署指示，啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，掌握轄區塑膠原料及相關產品的供需及價格變動情形，防杜囤積及價格操控等違法行為，以維持市場交易秩序；對於立委質詢提到台塑石化涉及「假減產、真哄抬」一事，已分案偵辦，指揮調查局台北市調查處調取相關產銷資料，並於2日通知該公司5名高層人員到案說明，訊後請回。

經過4天清明連假後，士檢今再度指揮台北市調處約談6名台塑高階幹部，以證人身分到案說明，其中5人為第2次作證，目前尚無人員被列為被告。

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