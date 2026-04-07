單機直闖皇池溫泉偷拍裸湯6男被活逮 碩士男下場慘

台北市「皇池溫泉浴膳館」前年12月傳男湯偷拍案。（資料照）

從事媒體業的高姓碩士，前年12月21日清晨至台北市「皇池溫泉浴膳館」大眾池泡裸湯，用毛巾夾帶iPhone手機入池，偷拍6名男客的全裸風光，6男當場抓包，報警究辦，檢方偵查時高男認罪且賠償6人達成和解，士林地方法院依非法蒐集個人資料罪，將高男判刑5月得易科罰金、緩刑2年，須提供義務勞務80小時、接受3場法治教育，沒收犯案工具iPhone手機。可上訴。

判決指出，2024年12月21日清晨4時30分許，高男至皇池溫泉泡大眾池，與6名素不相識的被害男子共泡一池，卻趁6人在旁裸身泡湯的機會，以毛巾包覆iPhone手機，開啟錄影模式拍攝、非法蒐集6人的臉部、身體特徵、性器官等個人資料，6人當場發覺，報警處理。

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6人控告高男涉違反個資法、刑法妨害秘密罪章之無故竊錄他人非公開活動、無故竊錄他人性影像等罪，由於後2罪須告訴乃論，高男於士林地檢署偵查期間與6人達成和解，6人具狀撤告，但高男仍涉非告訴乃論的個資法罪，士檢起訴並聲請簡易判決處刑。

士院法官審酌高男僅因好奇，恣意偷拍非法蒐集6人的臉部、身體隱私部位特徵等個人資料，嚴重侵害他人的隱私安全，所為實有不該；惟念及高男犯後始終坦承犯行，於偵查中即與6人達成和解並賠償完畢，復積極接受心理治療，犯後態度良好，有悔過的誠意，考量他沒前科、碩士學歷、從事媒體工作、月入7萬至8萬、須扶養父母等情況，量處5月徒刑並緩刑2年。

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