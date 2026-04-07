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    首頁 > 社會

    台南房仲公司欠稅費322萬元拒繳 28歲年輕老闆遭管收

    2026/04/07 16:57 記者王俊忠／台南報導
    行政執行官調查指台南一家房仲公司欠國家稅費322萬多元，公司帳戶曾提領1千餘萬元現金卻拒繳欠稅費，房仲公司張姓男負責人（28歲）被法院裁定管收。（行政執行署台南分署提供）

    行政執行官調查指台南一家房仲公司欠國家稅費322萬多元，公司帳戶曾提領1千餘萬元現金卻拒繳欠稅費，房仲公司張姓男負責人（28歲）被法院裁定管收。（行政執行署台南分署提供）

    台南一家房屋仲介公司積欠政府營業稅、健保費與勞保費等共322萬多元，行政執行署台南分署查出房仲公司帳戶曾於2022年到2025年間提領1千餘萬元，卻未用於償還欠稅費。近日，房仲公司張姓男負責人（28歲）到案，台南分署以其拒繳款向法院聲請管收獲准。

    行政執行署台南分署指出，台南這家房仲公司滯欠幾個年度的營業稅、營利事業所得稅、全民健保費、勞工保險費及勞工退休金費用等，經財政部南區國稅局新營分局等移送台南分署強制執行，還積欠322萬8053元台幣。

    行政執行官調查得知，張男（28歲）是這家房仲公司的實際負責人，房仲公司帳戶於2022年至2025年間曾提領合計現金1千餘萬元，卻未優先償還本案滯欠的國家稅費。

    近日，張男自行到台南分署，執行官訊問其資金流向時，張男辯稱上述1千餘萬元是做相關工程使用，確實未用來清償本案稅費。執行官認為張男能履行繳稅費義務，卻故意不履行；也有隱匿財產的情事，有管收的事由，留置張男後移送台南地方法院，向法官聲請管收張男獲准，隨即解送管收所。

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