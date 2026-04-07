遭控圖利七接碼頭工程廠商10億元 港務公司千字文回應

台灣港務公司聲稱，尚無所稱「未經申請」、「違約施作」或「圖利」情事。（記者洪定宏攝）

高雄港務分公司被控圖利七接碼頭工程廠商東丕公司10億元，台灣港務公司今天下午發出千字文回應強調，工程整體施工計畫及沉箱製作施工計畫均已依契約規定，經承包商提送、監造單位審查、高雄港務分公司正式核定在案，尚無所稱「未經申請」、「違約施作」或「圖利」情事。

高雄港務分公司指出，該項工程正式名稱為「高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程」之「碼頭及聯絡道路（橋）工程」，攸關大林發電廠燃氣機組供氣及南部地區能源穩定供應，於2025年5月8日公告招標、2025年6月27日決標，高雄港務分公司督促廠商於2025年8月15日開工。

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高雄港務分公司表示，承包的東丕公司預計在高雄港A6施工碼頭採取浮沉台船海上工法生產69座沉箱；另為加速沉箱製作，規劃台北港N9施工碼頭生產30座沉箱（目前尚未提報申請台北港施工場地），若同時使用高雄港及台北港陸域和水域土地，均須向港務公司簽訂租約並繳納相關租金。

東丕公司所提「整體施工計畫」及「沉箱製作施工計畫」皆已包含「沉箱製作」及「沉箱拖放」規劃，並分別於今年1月2日及今年3月18日經台灣世曦公司審查同意、高雄港務分公司核定在案。

高雄港務分公司強調，目前工程進度超前，並無延宕；至於施工機具是否足夠，將隨時檢視施工進度，要求施工廠商依契約規定提出相關因應作為；秉持勿枉勿縱原則，全力配合調查，確保程序公正、事實釐清，以維護各方權益及公共利益。

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