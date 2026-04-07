澎湖地檢署檢察長吳怡明鐵腕出擊 防堵澎湖淪為偷渡天堂

澎湖地檢署檢察長吳怡明指示，加強查緝邊關入境身份查驗。（記者劉禹慶攝）

針對詐團首腦游光德律師疑似循徐少東模式，「借道」澎湖偷渡潛逃中國，新上任的澎湖地檢署檢察長吳怡明相當重視，澎湖地檢署結合警、調、海巡，將全面強化查緝作為，擴大巡查轄內航港安檢，避免澎湖淪為偷渡天堂。

澎湖地檢署檢察長吳怡明高度重視游光德案件，已指示相關單位全面強化查緝及防制作為，以維護國境安全及社會治安；為防杜不法人士利用海運管道從事偷渡等違法行為，已指揮澎湖縣警察、調查、海巡單位，針對轄內各航港、渡口及重要出入境節點，加強巡查與安全檢查，並就進出人流進行嚴密身分查核，務求即時發現、即時處置。

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對於任何涉及偷渡或危害國境安全之不法行為，均將依法嚴辦，絕不寬貸；也不容許個案行為損及澎湖地區整體形象與聲譽。澎湖地檢署將持續結合相關機關力量，落實跨機關合作機制，共同守護澎湖地區社會安定。

新任澎湖地檢署檢察長吳怡明畢業於中興大學法律系、司法官訓練所第38期結業，曾任台灣士林地方檢察署檢察官，台灣台東、桃園及士林地方檢察署主任檢察官，以及台灣士林地方檢察署襄閱主任檢察官，資歷完整、經驗豐富。除了防堵偷渡、走私之外，吳怡明也全力投入關注婦幼保護議題、打擊詐騙集團及平穩物價等。

新任澎湖地檢署檢察長吳怡明，宣示防堵澎湖淪為偷渡天堂。（澎湖縣政府提供）

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