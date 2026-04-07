北市元計程車司機停紅燈疑分心誤踩油門暴衝 撞倒5騎士釀4傷

徐男駕駛多元計程車載客時，疑因停紅燈誤踩油門暴衝，撞擊5名騎士釀4人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

多元計程車徐姓司機今天上午8時許，載客行經台北市大安區復興南路一段、信義路三段路口停等紅燈時，疑因分心誤踩油門，導致暴衝撞擊5名騎士，造成4人受傷送醫治療，所幸均無生命危險，而1名騎士因駕照遭註銷，被警方開單舉發，事故原因仍有待釐清。

大安警分局調查，61歲徐男今上午駕駛多元計程車，載客沿大安區復興南路一往南方向行駛，於信義路三段路口停等紅燈時，自稱分心操作不當誤踩油門，導致車輛往前暴衝，撞上正停等紅燈的31歲林姓、37歲謝姓、31歲呂姓、41歲陳姓及19歲程姓等5名騎士。

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事故發生後，徐男將林男的機車一路往前推，所幸林男倒地後人車分離，沒有受到更嚴重的傷害。警消獲報趕抵，發現林等4人肢體受到擦挫傷，隨即送往仁愛醫院治療。

警方指出，事故造成6車均有輕重不等車損，所有駕駛酒測值均為0毫克，其中呂姓騎士駕照遭註銷，已依規定舉發可處18000元至27000元罰鍰，其餘人駕駛執照均正常，至於詳細事故原因及肇事歸屬，仍有待進一步調查。

警方呼籲，駕駛人應隨時保持專注，建立正確駕駛習慣，降低事故風險以避免造成其他用路人生命財產的損失。

多元計程車徐姓司機疑因分心誤踩油門，車輛暴衝撞擊5名騎士，造成4人受傷送醫治療，所幸均無生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

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