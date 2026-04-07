澎湖出現竊取虎爺香油錢女竊賊 警方已掌控嫌疑人通知到案

赤樊桃殿虎爺香油錢，屢傳遭竊。（記者劉禹慶攝）

澎湖西嶼鄉赤馬村宗教信仰中心赤樊桃殿，近來屢傳遭女竊賊多次侵入，偷竊虎爺的香油錢，第1次約損失1000多元，第2次則500餘元，廟方已報案，警方已掌握特定人士涉案，通知到案說明。

根據主委謝富貴表示，第一次約損失1000多元，目前警方仍偵辦中，不料女竊賊近日又上門來，行竊時用安全帽遮掩，企圖掩人耳目，第二次損失約500餘元，因此才將畫面公布，避免其他廟宇也遭到女竊嫌覬覦下手。

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赤樊桃殿發文呼籲各宮廟多留意，如果有這樣的女性出現，務必小心照看以免遭竊，特徵年約50至60歲、中長直髮過耳，身高約160中等身材，會在桌腳虎爺處假意跪拜，俟機用安全帽遮擋手部動作，拿走廟方財物。

赤馬赤樊桃殿位於澎湖縣西嶼鄉赤馬村（古稱「緝馬灣」），主祀李府王爺，是當地重要的道教信仰中心與角頭廟。該廟創建於清康熙年間（約 1709 年），歷經多次重修，2023年完成重建並舉行入火大典。

赤樊桃殿公布女竊賊影像 呼籲各宮廟小心。（赤樊桃殿提供）

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