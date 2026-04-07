基層警爆花蓮縣府官員違停遭開罰疑施壓警局 貼文1小時後刪除

花蓮縣政府北區服務中心主任疑似違停被警方開單還刁難警員遭爆料。（翻攝臉書花蓮同鄉會）

花蓮一名基層員警近日接獲民眾檢舉違規停車，到場處理時遭女駕駛質問「難道不知道我是誰嗎？」並刁難警員，但最後仍被警方依法開單。不料隔天女駕駛竟前往吉安警分局興師問罪，基層員警今天上社群網站爆料就是花蓮縣北區服務處主任、警局民防中隊長，貼文還怒嗆：「違規就是事實，我們沒有怕任何人」，不過爆料貼文不到一個小時就被刪除，縣府強調貼文內容與實際情形不符。

花蓮臉書社群平台「花蓮同鄉會」今天有一則貼文，內容指稱「都什麼年代了，花蓮縣府的官員還在壓榨基層警員？」，內容爆料花蓮縣政府北區服務處主任、警局民防中隊長涉違停，警方接獲民眾檢舉後前往處理，直接嗆警員不知道她是誰嗎？還說要去跟分局長告狀，並抱怨為什麼不開其他車子的罰單、為什麼不按門鈴通知車主出來移車。

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貼文抱怨說：被縣府官員刁難同時還要回覆，要怎麼分身去開其他車子單？警察一天處理這麼多檢舉案，那有空挨家挨戶的詢問找車主是誰請人移車？員警到場看到違規不舉發，又被檢舉人檢舉，舉發又要被刁難，當警察就該死被羞辱嗎？身為縣府官員不是應該更守法，其他縣市有官員還敢這樣嗎？

爆料的貼文迅速在各社群平台間轉發，不少網友留言批評：「沒錢繳罰單就不要出來開車」、「這裡是花蓮，不是什麼其他講民主法治的地方，你們搞清楚！」、「花蓮一切應以河蟹為重。」、「傅崐萁心腹？好大的官威啊」，但約一個小時左右，貼文就被刪除。

縣府回應指出，有關本案，縣府今早掌握後已主動內部調查。初步了解，此篇網路匿名貼文與實際情形不符。再次重申縣府一向重視基層同仁執勤權益，逐年調升各項福利、設備及訓練環境，也要求同仁依法行政、秉持專業處理。後續將持續釐清事實。

花蓮縣吉安警分局回應說，派出所同仁處理民眾檢舉違規停車案件，依法製單，有關員警執勤態度事項，目前本分局已受理在案。

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