酒客失控咆哮大鬧林森北路 4男遭警壓制帶回管束

警方到場處理酒後鬧事。（記者姚岳宏翻攝）

台北市中山區林森北路今天凌晨發生酒客鬧事事件，24歲胡姓男子等8人在酒店飲酒後於人行道逗留並爆發口角，中山警分局派員到場驅離，其中4人配合離去，但胡男與29歲謝姓男子不僅拒絕離開，更對警員咆哮，警方將2人壓制實施保護管束，另外2名友人勸架時失控干預，最終4男皆被帶回派出所。

警方調查，這群酒客在凌晨2時喝完酒後在店家外不願散去，其中2人因不明原因發生激烈爭執，巨大聲響引發路人注意報警，員警抵達現場後先進行柔性勸導與驅離，不過胡男、謝男以及30歲王姓、22歲朱姓男子等4人情緒依舊相當激動。

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面對警方執法，胡男與謝男持續大聲叫囂且不聽勸阻，顯然已經酒後失控並有危害他人安全之虞，警員隨即對2人施以保護管束並壓制在地，此時一旁王男與朱男見狀企圖上前制止，但在酒意影響下行為無法自控，勸架過程中不斷觸碰到警員身體，警方為防止事態擴大，將這2人也一併帶回派出所管束。

4男被帶返派出所，警方讓他們在所內稍作休息，待酒意消退且情緒穩定，才由他們的友人到場接回去，警方呼籲，民眾飲酒應當適量節制，勿因酒後情緒失控而滋生糾紛。

警方將鬧事酒客帶回派出所保護管束。（記者姚岳宏翻攝）

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