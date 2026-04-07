為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒客失控咆哮大鬧林森北路 4男遭警壓制帶回管束

    2026/04/07 14:40 記者姚岳宏／台北報導
    警方到場處理酒後鬧事。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場處理酒後鬧事。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市中山區林森北路今天凌晨發生酒客鬧事事件，24歲胡姓男子等8人在酒店飲酒後於人行道逗留並爆發口角，中山警分局派員到場驅離，其中4人配合離去，但胡男與29歲謝姓男子不僅拒絕離開，更對警員咆哮，警方將2人壓制實施保護管束，另外2名友人勸架時失控干預，最終4男皆被帶回派出所。

    警方調查，這群酒客在凌晨2時喝完酒後在店家外不願散去，其中2人因不明原因發生激烈爭執，巨大聲響引發路人注意報警，員警抵達現場後先進行柔性勸導與驅離，不過胡男、謝男以及30歲王姓、22歲朱姓男子等4人情緒依舊相當激動。

    面對警方執法，胡男與謝男持續大聲叫囂且不聽勸阻，顯然已經酒後失控並有危害他人安全之虞，警員隨即對2人施以保護管束並壓制在地，此時一旁王男與朱男見狀企圖上前制止，但在酒意影響下行為無法自控，勸架過程中不斷觸碰到警員身體，警方為防止事態擴大，將這2人也一併帶回派出所管束。

    4男被帶返派出所，警方讓他們在所內稍作休息，待酒意消退且情緒穩定，才由他們的友人到場接回去，警方呼籲，民眾飲酒應當適量節制，勿因酒後情緒失控而滋生糾紛。

    警方將鬧事酒客帶回派出所保護管束。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將鬧事酒客帶回派出所保護管束。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播