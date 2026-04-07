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    「塑膠袋之亂」警方要查坊間有無囤積？ 北市警：僅行政協助

    2026/04/07 14:38 記者王冠仁／台北報導
    有警察同仁在臉書靠北police抱怨，要去轄內市場查訪攤商有無囤積塑膠袋。（圖擷取自臉書靠北police）

    有警察同仁在臉書靠北police抱怨，要去轄內市場查訪攤商有無囤積塑膠袋。（圖擷取自臉書靠北police）

    受中東戰火牽連，全球石化原料供應鏈受影響，近來台灣各地傳出塑膠袋缺貨及漲價，民眾也紛紛抱怨這波「塑膠袋之亂」。對此，臉書靠北police昨天有篇貼文聲稱，「要查訪轄區內市場攤商是否有囤積塑膠袋，請問這干警察何事？」對此，台北市警局今天表示，相關作為是配合地檢署進行行政協助，並沒有「包工程」讓基層員警工作變多。

    靠北police貼文一出，有不少人留言吐槽「會出現塑膠袋巡佐」、「警察工作包山包海」。也有警界同仁調侃，幾年前新冠疫情期間，口罩以實名制方式販售，同仁就要去站藥局；先前非洲豬瘟時，也傳出員警要幫忙查找餿水桶，直呼這些工作都在增加基層壓力。

    對此，台北市警局指出，由於塑膠袋之亂引發民怨，全台各地檢署在近期都紛紛針對此事，前往民間、賣場、市場查訪塑膠袋價格，釐清有無不肖廠商趁機哄抬價格的情況。

    北市警方在清明連假期間，確實曾經配合地檢署檢察官，前往松山區某生活賣場，但是該次是聯合行動，除了檢察官以外，調查局、北市府等相關單位都前往實地查訪，警方在當中主要是負責行政協助。

    北市警強調，目前並無要求各單位同仁，要主動前往轄內各賣場、市場、攤商，針對塑膠袋之亂進行相關查緝。

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