檢舉達人狂掃台中！同路段200車遭殃 警民全崩潰

台中市去年有8萬案件交通違規檢舉案件。（民眾提供）

台中市去年有8萬案件交通違規檢舉案件，其中有檢舉達人針對同一路段、針同一街廓不斷檢舉，一人檢舉數量高達2、30件，涉及1、200輛車輛，讓警民都不堪其擾，議員曾朝榮、楊典忠、李天生、林德宇等議員要求針對同一檢舉人在一定期間內多次檢舉同一對象案件，啟動合理審查程序，在沒有妨礙交通安全及交通秩序下，放寬騎樓停車免取締時段。

台中市警察局長吳敬田表示，針對惡意檢舉案件，目前凌晨12時至2時違規停車，警方不予取締，同一路段檢舉案件，在2小時內同一行為，警方不會受理。

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吳敬田說，經常檢舉同一路段或漫無目的的檢舉，除有急迫性，原則上警方不會優先處理，將列入最後處案件，此外，交通大隊提供服務，在經常遭檢舉路段，民眾遭到檢舉時，會主動發簡訊通知車主儘快將車輛駛離，也不會一直開單。

針對騎樓停車問題，議員李天生、江和樹及林德宇反映，大里地區由於停車位不足，車主被迫停放騎樓，卻遭檢舉達人不斷檢舉，把警方當做報復的工具，造成民眾困擾。

李天生、林德宇主張延長免開罰時間，在不妨礙交通安全及交通秩序下，夜間免取締時間，由目前凌晨2時至6時延長至11時或7時，或是更放寬為10時至6時，解決鄉親停車問題，避免住戶不斷遭到檢舉的困擾；林德宇進一步指出，林德宇「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」有特別提到「未嚴重危害交通安全及秩序，且情節輕微」得勸導免予舉發，請警察局循體制內行文中央，建議依原則及精神執行。

吳敬田強調，免取締時段，是依道交條例處罰細則規定辦理，為中央法規，地方無權另訂法令逾越，不過遭檢舉民眾，可敘明理由提出申訴，警方會從寬認定。

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