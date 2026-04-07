宜縣原民所長2度熊抱女課長 二審仍認不構成猥褻判刑6月

宜縣原民所長林志雷涉嫌對南澳鄉公所女課長性騷挨告。（圖擷取自宜縣原民所官網）

宜蘭縣原住民事務所所長林志雷，被控於5年前南澳鄉農政課長任內，在原住民運動大會上2度強行環抱南澳鄉公所一名女課長，觸摸到胸部，宜蘭縣政府判定性騷成立，將他裁處申誡2次；檢方也依強制猥褻罪嫌起訴，宜蘭地方法院認定林男並非故意觸碰到胸部，僅依強制罪將林男判刑6月；二審高等法院維持一審見解，仍判6月刑、可易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，2021年3月全國原住民族運動會在宜縣南澳鄉舉行，林志雷時任南澳鄉公所的農政課長，當天滿身酒味在活動會場，強行抱住女課長；女課長隱忍3年，2024年3月向縣府申訴，縣府調查後於同年6月判定成立性騷擾，將林記申誡2次。

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女課長除了向縣府申訴遭性騷，也到警局報案指控刑事強制猥褻罪，指控案發當時，她與1名前同事觀看全國原民運動會比賽，酒後的林志雷過來勾肩搭背，先從左側用雙手環抱她，她用力掙脫，林又從後方緊緊抱住她，2度環抱她時都有碰觸到她的胸部。

宜蘭地院審理後認為，林男固然使用強制手段擁抱女課長，女課長有掙扎、反抗的動作，但碰觸胸部的時間並不長，並非有意接觸身體私密部位，不符猥褻猥褻罪的要件，但確實成立強制罪，量處6月徒刑。

檢察官上訴，認為林男環抱被害人並觸及其胸部，有猥褻犯意，原審認事用法不洽當。高院合議庭審理後認為，檢察官於起訴書中已經敘明，難以認有強制猥褻犯行，僅起訴強制罪，且目擊證人也說「看起來林男應該是沒有特別要去碰觸隱私部位」，合議庭依此認定一審判決無違誤，駁回檢方上訴。

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