桃園農地變廢土場！馬來西亞籍男子海削4.2億 桃檢起訴33人求重刑

桃園市楊梅區農地遭廢土集團清倒廢棄物，地貌明顯改變。（記者余瑞仁翻攝）

馬來西亞籍林姓男子夥同台籍黃姓男子等人，在桃園市楊梅區以「園藝工程」等名義承租農地，卻非法堆置大量土石方，受害土地面積廣達1萬6615.9平方公尺、回填廢棄物更高達4萬4313餘立方公尺，不法所得高達4.2億餘元；桃園地檢署接獲地主報案，指揮保安警察第七總隊第三大隊查出林男等33人涉案，今（7）日依違反廢棄物清理法起訴，並向法院具體求刑判處林男4年以上有期徒刑，聲請沒收不法所得。

桃園市楊梅區之多位地主報案指稱，他們將農地出租給經營工程行的黃姓負責人作為「園藝工程」使用，卻遭對方非法堆置大量的土石方，桃園地檢署國土專組檢察官王念珩指揮保安警察第七總隊第三大隊、調查局桃園市調查處、環境部環境管理署北區環境管理中心及桃園市環境保護局組成專案小組追查、蒐證，查出林男於2024年3月間，與馬國籍黃男共同成立工程行，由黃男出名擔任工程行的登記負責人、林男則為實際負責人，先後向桃園市楊梅區楊湖段、長紅段、楊富段及龍潭區高平段等多處農地地主誆稱要承租土地作為「園藝植栽」或「整地」，誘騙地主與黃男簽立租賃契約。

請繼續往下閱讀...

林男等人取得農地使用權後，卻作為收受營建廢棄物的「土尾」場，由楊姓、張姓業者的車隊載運建築工地的營建廢棄物、剩餘土石方前往非法回填，總計受害土地面積廣達1萬6615平方公尺、回填廢棄物達4萬4313立方公尺。

專案小組於2025年10月至12月間，對林男等人住處及公司等13處所進行搜索，查扣供犯罪所用的曳引車9輛，且開挖後害農地發現有大量紅磚、混凝土塊、廢鋼筋、廢塑膠、廢布、連續壁皂土等營建混合廢棄物。檢方調查，林男等人以組織性分工「尋找土地」、「誘騙地主」、「招攬車隊」、「非法處置」，形成完整的環保犯罪鏈，獲取回填廢棄物所負擔之清除、處理費等消極不法利益達4億2427萬餘元，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見林男、黃男獲准，其餘涉案人以5至15萬元不等金額交保。

檢察官考量林男等人並非首次因違反廢棄物清理法被查獲，且林男等人長期「假借租地回填廢棄物」，詐騙眾多地主提供土地，造成多筆農地遭到嚴重破壞，建請法院對林男判處4年以上徒刑，對黃姓、楊姓、張姓、黃姓共犯判處3年以上徒刑，並聲請沒收不法利得4億2427萬餘元。

檢警環開挖相關農地，挖出大量營建廢棄物。（記者余瑞仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法