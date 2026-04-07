台中棒球狼教練染指逾80學童 教育局僅掌握43人險被趕出議場

江肇國（左）不滿狼教練案，連問蔣偉民「你沒有感覺嗎」。（記者蘇孟娟攝）

台中一國小棒球教練涉性侵、猥褻男童案，檢方日前第三波偵結再查出19名被害人，累計受害學生數高達82人，台中市教育局長蔣偉民今在議會教育文化委員會面對議員關切，稱受害學童43人，挨批斥行政調查跟不上，「連新聞都沒看」，甚至「自請處分」也沒下文，要求他離席、「換副局長來」，經主席、議員李中協調後，要求教育局明在議會大會提送專案報告。

台中市去年傳出國小棒球教練長年涉性侵、猥褻男童，案發後狼教練遭收押，最新偵結又查出新的受害人，受害人數累計高達82人。

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今市議會教育文化委員會中，江肇國關切案件，蔣偉民指出，目前掌握受害學童43人，遭江肇國痛斥，案情如雪球愈滾愈大，「你還在40多人」、「新聞都不看嗎」；甚至去年案情爆發後，蔣偉民號稱自請處分，結果沒處理，教育局行政調查跟不上，「你慚不慚愧」，「這種局長在這裡討論我無法接受」，要求他離開，換教育局副局長來。

議員張安銨也指出，教育局從之前國中狼師案到豐原高中師長霸凌案，行政程序都有嚴重問題，既然局長回答不了解實情，要求表決讓局長退位，改讓副局長來代理。

委員會召集人李中宣佈休息5分鐘協調，蔣偉民找江肇國說明，江肇國連番說，他沒辦法接受麻木不仁，連問「你沒有感覺嗎」；最後李中裁示，要求教育局明天將提送大會相關案件專案報告，才平息風波。

蔣偉民會後表示，他確有提自請處分簽呈，目前未處分，教育局依性平調查掌握受害人數43人，行政調查跟不上，是因為教練收押中，會儘速聯繫地檢署了解相關資訊。

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江肇國（左2）等議員要求蔣偉民離場，主席李中（右3）協調。（記者蘇孟娟攝）

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