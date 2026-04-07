母進房見國中女兒發抖 發現色男誘裸聊

色男誘國中女裸聊未遂，被判1年徒刑，緩刑3年。（資料照）

彰化現年20歲的謝男在網路認識就讀國中的A女，兩人用Instagram線上聊天，謝男誘使A女裸聊，剛好被A女的母親撞見，發現對方用「那要不要 想愛愛 你開鏡頭嗎 拜託 我想看身體就好」等字眼誘使女兒脫衣裸聊，一狀告到法院，雖然雙方已達成和解，謝男仍被依引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪，處有期徒刑1年，緩刑3年。

該案起因於謝女想看A女脫衣，便傳訊「那要不要 想愛愛 你開鏡頭嗎 拜託 我想看身體就好」、「我想看寶寶身體 想看 還是想看」、「要看寶寶 那寶寶脫掉」給對方，A女拒絕，此時A女母親進入房間，發現女兒「神色有異」，身體不自住發抖，查看電腦，驚見謝男傳送「噁心訊息」誘使女兒脫衣。母親氣炸，決定提告。

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法官表示，被告已著手於引誘A女自行拍攝猥褻行為之性影像，行為屬未遂，其法益侵害性較既遂犯稍減；被告行為固屬不該，然其犯罪目的僅在於供自己觀覽，與引誘少年大量製造或自行拍攝性影像後上傳網路流通，供不特定人觀覽不同，且被告本案犯行時年僅20歲，年紀尚輕，又雙方已達和解。被告之行為依兒童及少年性剝削防制條例第36條第5項、第2項就之法定最低度刑即有期徒刑1年6月，此有情輕法重之情，爰依刑法第59條減輕其刑，因此判處1年徒刑，緩刑3年。

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