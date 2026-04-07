苗栗隨機砍人凶嫌判刑29年 擋刀救童「正義哥」妻：未符期待將上訴

林男為維護女童挨刀重傷，經醫院搶救，於15天後出院，他與妻子感謝各界關懷與鼓勵。（資料照）

苗栗市男子邱明治於去年10月2日在街頭隨機砍人，造成2名國小女童及50歲林姓男子重傷，苗栗地院依殺人未遂罪3罪等，判邱男併應執行29年徒刑。其中，被害人林男為維護女童而遭砍，被封為「正義哥」，其妻對此判決表示未能符合期待，應處無期徒刑，將與律師研議上訴。

林男的妻子受訪表示，邱男被判29年徒刑，只要服刑過半，約14年餘就有機會可以假釋出獄，她認為不符期待，也難達司法嚇阻效果，將與律師研議上訴。

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林妻表示，邱男犯下此案，受全國社會高度關注，且其於去年10月犯案後，其他縣市也陸續發生類似案件，出現連鎖效應，造成社會很大的恐慌，若無司法嚴刑嚇阻，也讓大眾難以信服。

對於丈夫近況，林妻則表示，丈夫復元得不錯、健康狀況良好，但因胸腔受傷，長期還是會有咳嗽情形，可以進行簡單的運動，但不能太劇烈，也謝謝大家持續的關心。

此案，苗栗地檢署偵結起訴，對於邱男涉犯3次殺人未遂罪，皆具體求處無期徒刑，對於一審判決結果，檢方表示，將待收到判決書後，再研議是否上訴。

事件當天，林男發現徐姓女童遭砍傷，上前協助，遭邱男冷不防從背後襲擊，側腹、胸各中一刀，但林男仍負傷引開邱男，維護徐姓女童逃離。林男傷及內臟，傷勢嚴重，經大千綜合醫院醫療團隊全力搶救，保住性命，於加護病房轉出一般病房時，向妻子說「不後悔擋下這兩刀」，否則恐怕會有更多學童受傷。他見義勇為感動各界，獲封為「正義哥」。

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