仙塔律師認罪後首出庭 疑遭詐團主嫌欺騙當軍師

仙塔律師認罪後首次出庭。（記者翁靖祐攝）

網紅「仙塔律師」李宜諪因為涉嫌將陪偵訊息透露給詐團成員，並幫助在押的詐團成員出售其名下的不法財產以規避檢調查扣，被台北地檢署起訴求刑1年以上徒刑。先前採用髮夾彎式認罪的李女和本案主嫌吳芳儀今（7）日以證人身份出庭，被告部分則傳喚律師趙浩程。李女證稱，當時吳向她表示，警方說明不會查扣他的豪車，因此才會替其轉交鑰匙，不過根據檢察官的密錄器譯文，吳女當日明顯在說謊。

起訴指出，李宜諪在律見吳芳儀結束後，透過LINE將吳女首飾擺放位置通知吳女友人陳永山，並轉交吳女名下車輛的鑰匙，指示其變賣財產以規避檢警扣押不法所得。

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李宜諪過去在偵查時認罪，但本案召開準備程序庭時卻又採不認罪態度，甚至質疑檢方疲勞訊問，並向法官表示要聲請從3名法界教授中擇一傳喚作證，但在去年12月李女更換律師以後，卻再度180度大轉彎，不僅捨棄了證人的傳喚，對於洗錢及洩密更是全數認罪。

李宜諪今日證稱，當時在台北市中山警分局律見吳芳儀時，吳芳儀向她說警方沒有要查扣車輛，這樣警方後續是否還會扣車輛。李女回憶，當時她憑經驗告訴吳芳儀，第一時間未扣，通常就不會扣，並在律見時從吳芳儀的手裡接過鑰匙。李女說，因為當時看吳芳儀手裡有鑰匙，因此認為車輛確實沒有被扣，所以也未和警方確認。

檢察官問李宜諪，負責的部分是否只有警詢筆錄以及陪偵羈押庭1次，李女則回答說是，後續則是在趙浩程的要求下，由他接手，李女自己則是出國。後續由趙男對李女進行詰問時，趙男的辯護律師進一步追問趙當時是否有說明要接手的原因，李女則回應，因為趙先前有處理過吳芳儀的案子，對她比較熟悉。

趙浩程說，因為在閱卷前並不知道陳永山持有的是涉及扣押的鑰匙，而他基於對陳永山的歉意才會提供法律意見，後續在陳永山被羈押以後，傳訊息給李宜諪是因為依照過去的經驗，處理被告名下財產很危險，可能成為被告，因此才會傳訊息給李女，提醒即使物品未被扣押，也不能將其轉交給非當事人，希望雙方以此為戒。

趙浩程今日原本聲請傳喚當時在中山分局內負責警詢的警方，想要藉此釐清當時警方當時是否有跟吳芳儀說車子不會被扣，並稱按照自己的經驗，「應該是不會有警察說不用扣啦」，然而檢方剛好有當天密錄器的譯文，因此在審判長許可的情況下，讓趙浩程確認，警方在當天確實沒有說過此番言論，研判吳芳儀說謊。

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