女大生當車手為賺1500元判6月 不想被關得準備18萬

女大生當車手，被判6月徒刑。（資料照）

顏姓女大生平日半工半讀，每月有2萬元的收入，但她為了多賺點錢，加入詐騙集團，擔任取款車手，「第一次出任務」就被逮，雖然賠償被害人損失而取得和解，仍被法官判處6月徒刑，若不想被關，得付18萬元「贖身」。

就讀某大學的顏女，每月打工就有2萬元收入，她仍嫌不夠用，去年11月透過網路獲知有「偏門工作」，他加入LINE與暱稱「李凱旋」、「景澤」、「珮eggy」、「楊旭」等人結為好友，雙方約定，由她擔任車手，每次取款可獲1500元。

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11月10日晚間10時前往某超商向施女取款10萬元，由於施女之前已受害，這次警覺報案，警方埋伏周邊，顏女現身取款將其逮捕。

顏女坦承犯行，出庭時，其辯護律師說，被告尚就讀大學，其實際利得輕微，又非集團核心成員，犯罪之情狀顯可憫恕。但法官認為，依被告犯罪之手段與情節觀之，並無客觀上足以引起一般同情而有情堪憫恕之處，審酌被告明知詐欺集團橫行，竟加入詐欺集團，與該詐欺集團其他成員彼此分工合作，共同詐取被害人之財物，所為極不可取，但因與被害人取得和解，因此判處6月徒刑。

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