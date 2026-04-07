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    首頁 > 社會

    萬華分局長校園演講 法律意識向下紮根打造安全友善學習環境

    2026/04/07 12:57 記者劉慶侯／台北報導
    警萬華分局舉辦「校園安全座談會」，由分局長陳勇華主持與校方共同討論校園治安議題，（記者劉慶侯翻攝）

    警萬華分局舉辦「校園安全座談會」，由分局長陳勇華主持與校方共同討論校園治安議題，（記者劉慶侯翻攝）

    為提升校園安全網絡、強化學生自我保護意識，北市警萬華分局舉辦「校園安全座談會」，由分局長陳勇華主持與校方共同討論校園治安議題，期望將法律意識藉由園安全向下紮根。

    萬華警是對近期詐騙集團招攬青少年犯罪方式、學生涉毒態樣、少年間衝突事件、周邊交通秩序提出說明，期能與校方建立更完善的安全防護機制。

    詐騙集團近年持續以高薪誘惑青少年擔任車手或借用人頭帳戶牟利，實為犯罪行為且後果嚴重，會議中萬華分局偵查隊長陳怡凱以實際案例說明少年涉入車手案件的刑事責任與長期影響，提醒師長加強留意學生的交友情形。

    此外，亦說明新興毒品偽裝方式多元，易混入校園生活用品或零食外觀，分析青少年涉毒原因及態樣，呼籲師長留意學生作息舉止，共同防制毒品危害。

    萬華分局表示，將持續與校方合作，透過強化巡守、定期宣導及即時聯繫機制，維護校園周邊治安與交通安全，呼籲發現可疑行為或可能危害，能主動通報，共同攜手打造安全、友善且健康的校園環境。會中針對近期少年間衝突事件、詐騙風險及周邊交通秩序等問題提出說明，獲得與會人員熱烈回應。

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