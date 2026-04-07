狼父趁女兒唸書3度伸狼爪 判刑5年

親爸爸3度對未成年的親生女兒伸狼爪，被判5年徒刑。（示意圖）

彰化一名單親爸爸對就讀國中的女兒伸出狼爪，他三度趁女兒在房間唸書時，強制猥褻得逞，全案審理時，被告坦承犯行，法官審酌被告利用父親權勢、嚴重違背倫理，對女兒身心造成巨大創傷，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，兩罪各判處有期徒刑3年2月，另依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑2年，合併應執行有期徒刑5年，全案仍可上訴。

判決書指出，該名父親見女兒在房間讀書，想趁機猥褻，結果女兒把門反鎖，父親拿到第二付鑰匙，把房門打開，不顧女兒口頭反對、阻擋、推打，脫去女兒內褲與外褲後，性侵得逞。被告又有一次雙手同時伸進女兒上衣內撫摸胸部，滿足個人私慾猥褻得逞。

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被告於偵查及審判中均坦承不諱，其自白也證人所述情節相符，足認事證明確。

針對被告所涉犯行，檢察官原起訴為刑法第224條強制猥褻罪，但法院審理後，認定被告行為時被害人未滿18歲，屬少年，故依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，變更起訴法條為成年人故意對少年犯強制猥褻罪，並依法加重其刑。

對於檢方的起訴，被告雖坦承犯罪，法官於判決理由中特別指出，被告身為被害少女的親生父親，本應善盡保護教養之責，卻罔顧倫常，為逞一己性慾，對親生女兒下手，不僅嚴重破壞家庭信任關係，更對正值青春期成長的女兒身心造成難以抹滅的嚴重傷害，惡性重大。

雖然被告前無犯罪紀錄，素行尚可，且犯後始終坦承犯行，態度良好，但考量其犯罪動機、手段、對被害人造成的創傷，3次強制猥褻類型與動機相同，定應執行有期徒刑5年，全案可上訴。

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