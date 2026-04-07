無照開大貨車違停紅線 警盤查揪出通緝犯

鄧姓男子駕駛大貨車違停紅線，警方上前盤查後，查出他不但無照駕駛，還是通緝犯。（記者陸運鋒翻攝）

鄧姓男子駕駛大貨車違規停在台北市大安區通化街紅線上，被巡邏警方發現盤查，過程中，鄧男神情異常緊張，且求情不要開單，甚至不願出示證件，警方察覺有異堅持要求其配合，查出鄧男不但駕照早已被吊銷，還是毒品通緝犯，詢後解送歸案。

大安警分局調查，安和路派出所員警上週巡邏時，於大安區通化街發現49歲鄧男子駕駛大貨車，違規停放在紅線路段便上前盤查，查驗過程中，男子神情異常焦慮、情緒明顯緊張，且不斷向員警求情要求「不要開單」，對於員警盤查閃爍其詞，不願出示證件，引起警方懷疑。

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據知，員警多次喝令配合，鄧男眼見法網難逃，才坦承駕照早已遭吊銷，並鬆口認自己因涉及毒品案件，去年12月底遭桃園地檢署通緝，隨後由員警隨上銬逮捕，警詢後依毒品通緝罪嫌解送地檢署歸案，另針無照駕駛及紅線違停開單告發並扣車。

警方呼籲，民眾面對警方盤查應保持理性配合，切勿心存僥倖，另若民眾涉及刑案通緝，應儘速主動到案說明，以免面臨更沉重的法律裁罰。

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