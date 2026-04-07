模擬倉儲發生大火 桃消結合機械工廠兵推

圳頂分隊7日在信昌機械廠舉辦實兵推演，透過模擬倉儲區火警，檢視廠區自衛消防編組應變及消防人員救災能力。（第四大隊提供）

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今（7）日在轄內汽車零件製造業者信昌機械廠股份有限公司舉辦實兵推演，透過模擬倉儲區火警，檢視廠區自衛消防編組的初期應變，同步強化消防人員面對複雜廠區環境的搶救能力。

圳頂分隊表示，此次演練情境假設廠內倉儲區域發生火警，並模擬員工受困及火勢迅速蔓延等狀況，事故發生後，廠方立即啟動自衛消防編組，執行初期滅火、避難引導及通報119等應變措施，並於第一時間掌握員工動向、引導安全撤離及完成清點作業，待消防人員抵達後迅速進行現場狀況交接。

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圳頂分隊表示，工廠火警屬高風險災害類型之一，火災發生時濃煙與有毒氣體恐迅速阻斷逃生路徑，可能伴隨火勢快速延燒，甚至有建築物結構受損及倒塌的危險，提醒民眾在工作場所若聽聞火災警報，應秉持警報即撤離原則，切勿延誤逃生時機，若逃生路線已遭火勢或濃煙阻斷，應立即進入具備實體隔間且無火煙蔓延的空間關門待救，並撥打119通報確切位置，以利消防人員迅速救援。

第四大隊表示，大型工廠具有高火載量與空間廣闊特性，消防人員進入救災時易發生空間迷失狀況，造成人員風險與搶救困難，各場所應定期檢視並更新廠區平面圖及危險物品配置圖，並落實自衛消防編組訓練與演練。

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