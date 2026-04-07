車手被抓「遠端一鍵還原」清空證據 警破竹聯幫詐團疑有律師當內鬼

詐騙集團透過「遠端一鍵還原」，清空被逮車手的手機證據。（民眾提供）

竹聯幫明仁會黃姓幹部籌組投資詐騙集團，造成33位被害人誤信損失逾6000萬元，警方偵辦過程中，發現只要有車手被逮時，疑似有律師洩密，讓車手的手機裡資料「遠端一鍵還原清空」，但警方不放棄追查，順利在新北蘆洲逮捕黃男共26人，訊後移送北檢偵辦。

刑事警察局電信偵查大隊指出，詐欺集團利用臉書假冒股票郭姓分析師贈送投資書籍，誘使被害人加入投資群組「財富滿溢」並下載APP「智嘉」進行假投資詐欺，被害人面交投資款項給車手後，等到準備獲利出金才驚覺是騙局，但錢早已被轉走不知去向。

請繼續往下閱讀...

自去年1月起至今年2月間，檢警聯手發動連續6波強力搜索與拘提，將黃姓首腦（35歲）、技術人員及旗下車手等26人一網打盡，並查扣現金169萬元，更起出BMW、PORSCHE等豪華名車，初步估計查扣贓物總價值超過1180萬。警方指出，這些黑幫成員平日出入名車代步，享盡被害人的血汗錢，行徑極其囂張。

為了躲避檢警溯源，詐騙集團甚至搞起「數位防禦」，黃男在旗下車手的工作手機中全數安裝「遠端一鍵還原軟體」，企圖在成員被捕的第一時間，從後台將通訊紀錄與犯罪證據徹底抹除。然而，「魔高一尺、道高一丈」，電偵大隊憑藉頂尖技術，在軟體發動前便攔截關鍵數據，讓這群幫派分子「一鍵歸零」的算計落空。

由於車手被逮後，能夠接觸到車手的人只有律師，警方懷疑有律師擔任內鬼通風報信，正全力追查中；全案訊後已依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等重罪移送台北地檢署偵辦。

詐騙集團透過「遠端一鍵還原」，清空被逮車手的手機證據。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法