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    高雄毒犯見警慌張丟包毒品藏洗衣機仍被逮

    2026/04/07 11:01 記者黃良傑／高雄報導
    高雄毒犯見警慌張丟包毒品，藏入洗衣機仍被查獲。（民眾提供）

    高雄毒犯見警慌張丟包毒品，藏入洗衣機仍被查獲。（民眾提供）

    高雄警方昨夜巡邏至一間洗衣店前，發現1名男子神情慌張，並快步衝進一旁的洗衣店內，另一名男子則迅速鑽進副駕駛座企圖規避，員警上前盤查，同時進洗衣店查看，在洗衣筒內查獲毒品，將2毒品嫌犯移送法辦。

    新興警方今（7）日表示，陳姓男子（23歲）與王姓男子（22歲）昨晚將車停於路旁，巡邏警組察覺覺有異，欲上前盤查時，王男神情慌張並快步衝進一旁的洗衣店內，陳男迅速鑽進副駕駛座企圖規避。

    員警見2人舉止極度反常，隨即上前盤查，並進入洗衣店內仔細清查，在一部未運轉的洗衣機桶槽內，赫然發現王嫌企圖藏匿丟包的依托咪酯菸彈2顆（重量分別為5.14公克、5.37公克）及毒品梅錠2顆（毛重2.37公克）。

    警方也在車上查獲毒品咖啡包3包（毛重19.45公克）及依托咪脂菸彈1顆（毛重5.5公克）；​全案訊問後，將王、陳兩嫌依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦，同時向上溯源，徹底斬斷毒品供應鏈。

    高雄毒犯見警慌張丟包毒品藏洗衣機仍被逮。（民眾提供）

    高雄毒犯見警慌張丟包毒品藏洗衣機仍被逮。（民眾提供）

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