國3竹田路段夜間施工意外 砂石車駛出工區釀事故

國道三竹田路段在3月31日發生一起嚴重車禍。（警方提供）

國道三號竹田路段3月31日傳出一起驚悚車禍，29歲侯姓男子駕車行經工區車道縮減路段時，竟被施工單位57歲蘇姓駕駛駕駛砂石車駛出工區撞擊，當場受傷送醫；有網友不滿工安維護不足，今天在臉書「爆料公社」爆料，控訴交管根本兒戲，不過，也有許多網友回應，行經工區本就該降速，警方則推測為砂石車疑因變換車道不當撞擊導致。

警方指出，侯男當時是深夜駕車行經該路段，當時正進行道路施工，蘇男駕駛的營業半聯結車從工區駛出，要行駛外側車道，疑因變換車道不當，撞擊行駛於內側車道的侯男所駕駛轎車，本件事故造成蘇男、侯男2人輕傷，侯男並送醫診治，全案於當晚22時33分排除，全線恢復通車，由竹田分隊依規定處理，本案各車駕駛均無飲酒情形。

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有網友針對此案po出侯男車上行車紀錄器，指當時工區車輛駛出並無封路，僅有1名交管人員於車輛駛出缺口揮舞交管棒，且砂石車燈光昏暗，認為駕駛的反應時間趨近於0，且施工人員事發後還跟駕駛說「為什麼不躲」？網友質疑，兩線道僅剩一線道可通行，為何施工車輛駛出不用封路？批評交管根本兒戲，還造成用路人生命危險及車輛全損的財損，直指施工團隊工安意識低落。

不過，也有不少網友回應，從行車紀錄器影片來看，前方都有許多告示牌及三角錐、閃燈等提醒應要降速，但顯然車主仍是以高速行駛；但也有網友指出，據高速公路局的《高速公路施工之交通管制守則》來看，在機具出入施工區的交管規定相當嚴格，另也可能是位處緩衝區段，若為真，工程車也不該從此出入，高公局理應說明。

警方呼籲，用路人行駛途中，不得驟然或任意變換車道，如欲超越前車或變換車道時，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離與間隔，方得超越或變換車道，以免造成自身及其他用路人之危害。

國道三竹田路段在3月31日發生一起嚴重車禍。（警方提供）

國道三竹田路段在3月31日發生一起嚴重車禍。（警方提供）

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