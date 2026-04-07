台中遊藝場3人大亂鬥 2人右胸、手臂疑刀傷送醫

台中大里區一家電子遊藝場，今天凌晨發生3人互毆，其中兩人疑被利刃刺傷，帶傷主動到仁化派出所說明後送醫。（記者陳建志攝）

台中市大里區金山街一家電子遊藝場，今天凌晨4點多發生鬥毆事件，田姓男子（48歲）疑因細故和張姓（43歲）、賴姓（65歲）男子互毆，田男還疑似持利器刺傷兩人，警方獲報趕至3人已逃離現場，直到今天上午7點多，張男和賴男自行到派出所說明，因張男右胸有0.5公分穿刺傷，賴男右手前臂有0.5公分刺傷，先將2人送醫，目前正全力追緝田男到案釐清案情。

台中市霧峰分局今天凌晨4點46分接獲報案，指稱大里區金山街一家電子遊藝場發生打架互毆事件，立刻派遣警力到場，不過抵達時，已無打架情事，經詢問在場員工，掌握田姓男子（48歲）疑因細故和張姓（43歲）、賴姓（65歲）男子互毆。

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正當警方在找人時，張姓（43歲）、賴姓（65歲）男子，今天上午7點多自行到仁化派出所說明，不過因兩人身上有疑似刀傷，立刻叫救護車將兩人送醫，其中張男右胸有0.5公分穿刺傷，賴男右手前臂有0.5公分刺傷，兩人均無生命危險，意識清楚。

霧峰分局表示，因張男、賴男送醫還無法製作筆錄，目前正全力追緝田男到案，釐清雙方互毆原因，以及是持何種利器刺傷兩人。

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