屏東警揭人蛇慘無人道真相：高薪夢背後是無盡深淵

柬埔寨劫後餘生，一名被救青年激動的抱著刑警。（資料照，屏東警方提供）

屏東地方法院近日針對柬埔寨人口販運案做出重判，主嫌遭處11年重刑。雖然法網恢恢，但看在屏東辦案員警眼中，這不只是案件的終結，更是血淋淋的教訓。屏東縣警局刑警大隊特別藉此案發出最強烈呼籲，當你在臉書看見「海外高薪、包吃包住」的夢幻工作時，請多想一秒，這可能是你人生最後一封發出的求救信。

「在詐騙集團眼裡，人不是員工，是標價1萬8千到3萬美金的商品。」屏東警方感嘆，這5名獲救的原鄉青年，若非其中一人冒死私藏第二支手機連聯絡家鄉，讓警方得以展開救援機會。

請繼續往下閱讀...

警方指出，人蛇集團慣用的手法已從早期的暴力脅迫，轉向更細膩的「心理攻勢」。他們利用年輕人渴望經濟翻身、甚至是因為失業困頓的焦慮，編織出「文書處理、博弈客服、月入五萬」的假象。然而，一旦踏出國門，護照被沒收、行動被扣押，原本期待的「高薪」變成了永遠償還不完的「賠付」，等待他們的只有電擊棒與「小黑屋」。

屏東縣警局刑警大隊語重心長地歸納出以下三大陷阱徵兆，呼籲家長與青年務必警覺，第一是異常的門檻與報酬，「不需要任何專業技能、不用學歷，卻月入數萬且包機票食宿。」警方強調，天下沒有白吃的午餐，當條件好到「不真實」時，那絕對是假的。

第二是「先出國、後面試」的邏輯陷阱，正規海外求職必然有繁瑣的簽證與面試流程。凡是打著「先飛過去再面試」、「一條龍包辦出國」旗號的，九成九是人口販運集團的「豬仔專車」。第三則是通訊監控與「報喜不報憂」，因為若孩子出國後通訊不穩定，或雖然有聯絡但語氣怪異、始終宣稱過得很好卻無法視訊，家長就應高度懷疑其人身自由已遭控制。

「看到這群孩子在機場抱著員警痛哭，那是劫後餘生的宣洩。」屏東警方強調，執法人員雖能追查凶手，但被害人受到的電擊凌虐、器官威脅等心理創傷，恐需一生治癒。求職務必透過政府合法仲介管道，或撥打「165防詐騙專線」求證。寧可在家鄉踏實流汗，也不要誤信偏門踏上斷魂路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法