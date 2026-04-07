台中太平惡火4人受困 12歲女童困陽台猛呼救畫面曝

台中太平長億五街今天凌晨發生民宅火警，一名12歲女童受困陽台呼救，情況相當危急。（記者陳建志翻攝）

台中太平長億五街一處民宅，今天凌晨1點多傳出火警，屋內63歲的鍾姓婦人等4人一度受困，12歲的陳姓女童更在2樓陽台大聲呼救，情況相當危急，台中市消防局獲報，火速出動47人到場搶救，順利將受困陽台的女童等4人陸續救出，其中63歲鍾姓婦人一度以為沒有呼吸心跳，所幸僅是嗆傷，4人都因嗆傷送醫、意識清楚，詳細起火原因火調人員今天將鑑識釐清。

台中市消防局今天凌晨1點7分接獲報案，指稱太平區長億五街一處民宅起火，立刻派遣第三大隊、太平、車籠埔、仁化、國光、東英等6個單位，出動各式消防車21輛、消防人員47名到場搶救。

請繼續往下閱讀...

消防人員抵達時，火勢從1樓往上竄燒，現場持續竄出濃煙，2樓陽台並看到12歲的陳姓女童奮力呼救，消防人員見狀，立刻架梯將輕微嗆聲、意識清楚的女童救出。

消防人員接著布水線入內搶救，在2樓房間將63歲的鍾姓婦人救出，一度以為沒有呼吸心跳，後來才確定僅呼吸道嗆傷、意識清楚，消防人員接著在3樓救出41歲陳姓女子，另一位61歲的鍾姓婦人則是自行脫困，因4人都有嗆傷，立刻送醫治療。

消防人員初步發現，現場燃燒1樓儲藏室雜物，詳細起火原因，今天將由火調人員鑑識釐清。

台中太平長億五街今天凌晨發生民宅火警，一名12歲女童受困陽台，消防人員火速架梯將她救出送醫。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法