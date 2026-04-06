殘念！4/6 威力彩、今彩539又雙雙摃龜

4/6開獎的威力彩和今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

4月6日開獎的第115000027期威力彩頭獎摃龜；第115000084期今彩539，頭獎也摃龜。

第115000027期威力彩中獎號碼為「第一區：05、08、22、27、35、38，第二區：04」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共222注中獎，每注可得4000元；陸獎共1417注中獎，每注可得800元；柒獎共2775注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5130注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9064注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4721注中獎，每注可得100元。

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第115000084期今彩539中獎號碼為「07、11、17、31、34」。頭獎摃龜；貳獎共220注中獎，每注可得2萬元；參獎共6879注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3406注中獎，每注可得50元。

第115000084期39樂合彩中獎號碼為「07、11、17、31、34」。四合開出4注，每注可得21萬2500元；三合共260注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬568注中獎，每注可得1125元。

第115000084期3星彩中獎號碼為「555」。壹獎共62注中獎，每注可得5000元。

第115000084期4星彩中獎號碼為「3176」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（圖翻攝自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖翻攝自台灣彩券）

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