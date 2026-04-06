一言不合！菲逃逸移工刺死台中男 還搶走佛牌

菲律賓籍失聯移工隆美爾去年9月在潭子持水果刀刺死李姓男子，並將凶器棄置在竹林，遭檢方依殺人罪起訴，近日求交保，法院裁定續押2月。（記者陳建志翻攝）

台中新社區1名李姓男子去年9月初因土地紛擾，將媽媽、阿姨家砸毀，遭表弟劉男圍毆，被打到骨折住進潭子慈濟醫院。9月6日晚間卻自行出院，行經潭子豐興路一段旁農路，遭菲律賓籍失聯移工隆美爾（26歲）持水果刀猛刺胸部、背部多刀致死，還偷走脖子上的佛牌項鍊；隆美爾遭檢方依殺人罪嫌起訴，近日羈押期滿，稱希望交保限居在女友家中，但法院認為他是逃逸移工有逃亡之虞，且是殺人重罪，裁定延押2月。

求交保失敗再押2月

這起兇殺案發生在去年9月，41歲李姓男子被路過民眾發現身中多刀倒臥血泊身亡，警方獲報調查，發現李男是地方頭痛人物，9月初因土地糾紛，遭表弟劉男等人打到骨折住院，9月6日晚間10點多卻私自離院在外遊蕩，沒想到在附近農路被刺死。

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警方事後逮捕菲籍失聯移工隆美爾，查出隆男還將李男身上佛牌拔走，再回到租屋處躲藏。檢察官查出，隆男9月6日晚上11點40分，從菲籍女友租屋處拿走1把水果刀後外出，徒步沿潭子豐興路一段行走，當晚11點45分在一旁農路碰到李男，2人因故發生爭執後，隆男持水果刀朝他身上猛刺多刀，造成肺臟、肝臟穿刺傷失血過多死亡，依殺人、竊盜罪嫌將隆嫌起訴。

隆男近日將羈押期滿，台中地院開庭，隆男稱希望交保限居在女友家中，但法院查他女友在台居留早就過期，且隆男已經在台逾期居留，一旦出境恐滯留海外不歸，加上所犯為10年以上殺人重罪，有逃亡可能，裁定延押2月。

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