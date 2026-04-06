網購要求驗證帳戶是詐騙！女翻拍「台灣Pay付款碼」 300萬飛了

歹徒要求被害人翻拍TWQR（記者姚岳宏翻攝）

歹徒要求被害人翻拍無卡提款（記者姚岳宏翻攝）

新北市陳姓女子日前落入假網拍詐騙陷阱，歹徒假冒客服以「帳戶未驗證」為由，透過視訊通話誘騙她操作網銀App，為規避系統防護機制，詐騙集團指示陳女用其他設備翻拍「台灣Pay付款碼」與「無卡提款QR Code」並回傳，陳女依指示操作，遭歹徒分次盜刷約60萬元及無卡提款41萬元，連同現金包裹與遊戲點數，總損失超過300萬元。

刑事局指出，近期詐騙集團的手法再進化，結合即時支付與遠端操控特性，將目標轉向行動支付的付款碼及無卡提款功能，歹徒假冒金管會與銀行客服人員，營造公權力介入假象，降低民眾戒心，並透過視訊通話同步掌握被害人的手機畫面，一旦遇到App具備無法截圖的防護機制，就會要求被害人拿另一支手機翻拍條碼回傳，藉此取得交易憑證。

警方強調，這些QR Code等同於交易憑證與提領權限，一旦外流，資金在極短時間內就會被扣款，相較傳統銀行轉帳會顯示收款方的戶名，提供付款碼或無卡提款QR Code的交易方式，會讓被害人完全無法掌握實際消費與提領的對象，大幅增加後續攔阻與追查的困難度。

為防堵這類新型態犯罪，刑事局已呼籲相關業者，必須強化風險警示與異常交易監測機制，同時提醒只要遇到有人要求提供任何形式的付款碼、無卡提款QR Code，或是要求開啟視訊操作金融功能，務必保持冷靜，給自己3秒鐘的時間思考並多方查證。

民眾遇任何疑慮，都應該立即撥打165反詐騙專線，或前往165打詐儀錶板查詢相關的詐騙案例，絕對不要輕易聽從指示操作，以免造成嚴重的財物損失。

被害人與假金管會對話。（記者姚岳宏翻攝）

被害人與假賣家對話。（記者姚岳宏翻攝）

警方說，手機直接截圖呈現空白。（記者姚岳宏翻攝）

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