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    首頁 > 社會

    台中男騎士未騎機車道汽車超車理論 引發網友論戰是否「逼車」

    2026/04/06 12:00 記者歐素美／台中報導
    清水警分局未裁罰，引發網友「逼車」爭論。（資料照）

    清水警分局未裁罰，引發網友「逼車」爭論。（資料照）

    一名男子騎機車載小孩，於4月3日晚上6點多，行駛在台中市梧棲區大智路的外側車道，結果1輛汽車突超前停在其前方，質疑男子未騎在機車道上，機車男則認為該路並未禁行機車，汽車駕駛的行為是故意逼車，向警方檢舉，清水警分局表示，因機車騎士提供的行車影片難認定對方有逼車行為，不裁罰，結果引發網友不同意見。

    有網友表示，機車騎士騎乘的線道沒有禁行機車，開車的從內側迫近，未保持安全間距，也沒打方向燈，就算有打方向燈，兩車幾乎平行行駛的狀態，也是很危險，正常會這樣超車？開車的本身心態有問題吧！

    另有網友認為「他逼車是不對，但是你前面都騎快，轉彎前也都是在機車道，轉彎過去，超越他還從原本機車道打方向燈切到前面，就在他前面龜速，還佔用快車道，對啦，沒寫禁行機車啦，但我看你也是故意在引戰吧」！

    清水警分局表示，根據道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，俗稱「逼車」的規定，行為人主觀應具有一定程度的的惡意性，且該行為客觀上需有重大違害交通安全情形時，才能依本條規定，但該件駕駛人提供的行車影片，尚難認定有逼車行為。

    警方呼籲駕駛汽機車時應遵守交通規則，遇有行車糾紛時應將車輛於路旁停妥後，再報警請求協助，以維護自己及他人生命財產安全。

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