上山掃墓失聯 88歲翁路倒車旁險喪命

江姓老翁（中）在警方與家屬的攙扶下，搭上計程車先返家休息。（記者吳昇儒翻攝）

新北市貢寮區1名88歲江姓老翁昨日上午趁著清明連假，上山掃墓順便想採集草藥回家。但短短30分鐘的來回路程，老翁卻突然失聯，家屬沿線尋找未果，趕緊報警協助。警方調閱周邊監視器，並轉報消防隊員加入搜索，最終在仁和路一帶1輛汽車旁發現倒地的老翁。所幸及時發現，保住一命。

新北市瑞芳警分局接獲報案後，立刻派遣警員吳少棠與同仁進行搜索，在公墓及周邊山區巡查；另一組警員楊育修負責調閱沿線路口監視器畫面，配合清明掃墓勤務研判老翁可能行進方向。警方並同步沿台二線等主要路段全面巡查，並通報消防單位、義消及地方協勤力量加入搜尋。

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警方推斷，江翁可能沿著濱海公路徒步返家，便擴大搜尋範圍，終於在中午12時45分，發現他倒臥在仁和路一帶，且身形剛好被停放的擋住汽車，所幸及時發現，將人救起，後續由家屬接回安置、治療。

警方提醒，掃墓期間山區與公墓環境複雜，長者外出應盡量有人陪同，並攜帶聯絡方式或定位設備，以避免類似情形發生。本案在警消與地方力量通力合作下迅速尋回失聯長者，不僅展現即時應變能力，也讓家屬終於放下心中大石。

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