被詐團吸收擔任收款、車手角色 一審判1年3月上訴被駁

新北市羅男與羅女加入詐騙集團，分別擔任收款轉交與面交取款車手角色，與其他成員共同從事詐欺取財等行為。（資料圖）

新北市羅姓男子與羅姓女子加入詐騙集團，分別擔任收款轉交與面交取款車手角色，與其他成員共同從事詐欺取財等行為，被害人詹姓男子誤信詐團被騙，與羅女相約面交取款，最終由羅男駕車接應羅女，一審羅男、羅女依三人以上共同詐欺取財罪各處1年3月徒刑。案經上訴，高等法院駁回上訴。

根據起訴書內容，羅男與羅女於2024年9月間加入詐欺集團，分別擔任收款轉交與面交取款車手角色，與其他成員共同從事詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢行為。該集團先詐騙詹男，使其誤信並交付款項。羅女於同年9月9日深夜前往中和區與詹男面交取款，並交付偽造收據；隨後羅男駕車接應，將款項轉交後再依指示藏放於台中市北屯區某處，以掩飾不法所得流向。

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一審新北地院判決指出，羅男於偵查及審理期間均坦承犯行，並供稱未獲任何報酬，卷內也無證據證明其有實際獲利，依法減輕其刑；羅女則供稱曾領取10萬元報酬，且已於另案繳回，經查屬實，亦依法減刑。新北地院審酌，2人分工參與詐騙集團、侵害被害人財產與社會治安，惟犯後坦承、非主導角色等情，量處相應刑責，羅男、羅女各處1年3月徒刑。

羅女及檢方分別提起上訴，二審高院認為，羅男與羅女涉三人以上共同詐欺取財罪，一審已考量2人非主導成員，且犯後坦承犯行，並衡酌犯罪動機、手段及其個人背景等因素，量刑並無不當，且2人均未與被害人和解，且各自另有詐欺前案紀錄，顯示犯罪情節非輕，認定原判量刑基礎未變，仍屬適當，因此駁回檢方及羅女上訴、維持原判。

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