曾文溪口疑中國動力小艇搶灘 海巡逮1台籍通緝犯偷渡回台

海巡署守望哨人員加強沿海岸際監控，防範動力小艇搶灘偷渡事件再發生。（民眾提供）

海巡署南部分署於3月25日下午在台南曾文溪出海口5.8海浬處偵測到1艘可疑動力小艇目標，海巡守望人員趕到場時，只有小艇停在沙灘上，船上已無人影。海巡單位報請台南地檢署偵辦，4日在基隆地區查獲涉以小艇非法入境的55歲台籍李姓男槍砲通緝犯，全案訊後依違反「入出國及移民法」將李男移送台南地檢署偵辦；原槍砲通緝部分移送新北地檢署歸案。

海巡署南部分署調查指出，3月25日下午4點許，該分署在曾文溪出海口西方5.8浬處偵測鎖定1個可疑動力小艇目標，4點35分海巡守望哨人員趕抵現場時，發現小艇已停在海岸沙灘處，船上未見任何人員，經清查現場跡證，不排除任何可能，立即啟動攔截部署。

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當天下午約5點半，海巡署另通報台南警方展開岸際擴大搜索。南部分署強調，因案件進入偵查程序，必須保全證據，將小艇帶回保管，不能以廢棄物處理，亦不便對外透露細節，以利專案小組深入偵辦，釐清事實真相。

海巡署專案小組報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經連日過濾相關事證後，4月4日終於在基隆地區查獲涉搭該動力小艇非法入境我國台南的台灣籍李姓通緝犯，經查，李嫌於18年前因改造槍砲案遭通緝前搭機潛逃中國。

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