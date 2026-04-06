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    首頁 > 社會

    人妻被詐50萬不敢報案怕家人嘲笑 檢察官出面勸說

    2026/04/06 10:12 記者顏宏駿／彰化報導
    婦人被騙50萬元，怕家人責備引來訕笑。（示意圖）

    婦人被騙50萬元，怕家人責備引來訕笑。（示意圖）

    彰化縣一名人妻，投資虛擬貨幣遭詐騙50萬，警方循線抓到3名車手，但人妻打死不認自己被詐騙，原來她事情曝光後，會遭丈夫嚴厲責備、兒子也會笑她無知，因此警方到家裡好說歹說「拜託」他出面做筆錄，但人妻堅決不肯，後來經檢察官出面勸說，人妻才答應出面。檢方以此詐團造成家庭革命，對第三層車手江男求刑6年，一審法官判1年11月。

    根據該案的起訴書指出，被害人明知自己受騙50萬元，卻不敢報案，因懼怕遭先生知道此事責備她，也怕兒子知道訕笑她，婦人擔心此事掀開恐引發家庭革命，一直悶在心理，她終日寢食難安，警方數度到婦人家裡探訪，她一概否認遭詐騙且拒絕警詢，家人也被她矇騙；後經檢察官親自以電話跟婦人和其家人多次懇談後，婦人才同意至地檢署具結證述。

    婦人接受檢察官偵訊時仍驚恐未定，不斷哭泣，甚至有輕生念頭，經檢察官多次予以開導安慰，心情始稍平靜。

    檢察官說，此案被害人並無警詢筆錄，因被害人惟恐為50萬元，引發家庭革命，可見詐騙集團害人之深，對江姓車子具體求刑6年。

    判決書指出，現年41歲的江男，是第三層車子。被害的婦人在自己家裡先將50萬元交給前來收款的黃女，黃女接到指示交給彭男，彭男自己拿1萬元報酬，再交給江男。其中彭男因另案羈押，為求減刑，將江男供出，警方循線逮捕江男。

    審酌被告犯後能於審理中自白犯行，可認其犯後態度尚可，然被害人損失50萬元，且因此案遭致嚴重之身心及家庭經濟問題，足認被告犯行危害甚鉅，檢察官量刑6年係以被告否認犯案為前提，今被告坦承犯行，審酌被告之犯罪動機、目的、分工情形及參與程度，判處1年11月徒刑。

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