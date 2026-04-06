不甘分手 女找壯漢入屋丟光前男友鑽戒、婚紗照

賴女不甘分手，私拷感應扣，找壯漢入屋丟光前男友鑽戒、婚紗照。（資料照）

苗栗一名賴姓女子不甘與前男友分手，竟趁交往期間私下拷貝前男友住處的大門感應磁扣，分手後賴女找來張姓男友人化身「搬家工」，侵入前男友住處，將電腦、手機、鑽戒與婚紗照通通丟進社區垃圾桶。苗栗地院法官近期審理後，依共同侵入住宅、毀損等罪判處賴女與張男各有期徒刑3個月，得易科罰金。

判決書指出，賴女私自拷貝前男友位於苗栗縣頭份市某社區住處的鑰匙磁扣，兩人分手後賴女於2023年4月間帶著張男及另一名身分不明的男子，大喇喇持磁扣進入賴女前男友家中。

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三人入屋後將賴女前男友所有的筆電、手機、衣服、鑽戒，通通搬下樓丟進地下室垃圾桶，賴女前男友返家發現家中遭入侵後報警。張男矢口否認犯行，辯稱賴女稱因要搬家，他只是幫忙「清理垃圾」，非故意侵入住宅跟毀損。

法官審理發現，三人進入大門時皆刻意配戴口罩，張男甚至還戴上塑膠手套保護指紋，賴女更全程以衣帽遮臉，行徑鬼祟，若張男真心以為是幫忙搬家，大可光明正大進出，不需遮遮掩掩。

法官考量，賴女無視法紀侵害他人居住安寧，法觀念薄弱，雖然賴女事後賠償前男友30萬元，但至今仍未獲諒解。法官審酌兩人的犯罪動機、分工程度及毀損財物價值，將賴女、張男各判處有期徒刑3個月，可易科罰金。

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