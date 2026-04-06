悍女開庭朝法官錄影 打傷制止法警判刑8月

黃女法庭罵法官，並拿手機對法官錄影遭法警制止，推擠並揮打法警致胸部挫傷，南投地院以傷害罪名判刑8個月。（記者陳鳳麗攝）

黃姓女子開庭時衝向法台先對法官咆哮，再拿手機對法官錄影，法警上前以帽子和手制止，遭黃女推擠並用手揮打致胸部挫傷，法警提告，南投地院法官認定她對依法執行勤務公務員施暴，藐視法庭，犯後否認犯行，態度不佳，以傷害罪判處有期徒刑8個月。

判決書指出，黃女因一起民事求償官司開庭，過程中因不滿法官而衝上前跟法官嗆聲，開罵「某某法官你是假的！」、「笑話！你們什麼東西啊！」等語，並拿手機朝法官錄影，法警上前制止，黃女抓狂，推擠用帽子和手制止錄影的法警，並用手揮打，致該法警胸部挫傷。黃女情緒失控，法官離開法庭，她才平息怒火。

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被她打傷胸部的法警，後來到醫院就醫並驗傷，隨即到警分局報案，控告黃女觸犯傷害罪。由於她在法官咆哮南投地檢署以傷害、侮辱公務員罪名起訴。

該案審理過程中，黃女情緒起伏，要求不具律師資格的人當辯護人被拒，也堅持不道歉、賠償，南投地院法官經審理，對於檢方起訴的「侮辱公務員罪」的部分，認為她罵「某某法官你是假的！」等語，並沒有影響公務員執行公務，當時法庭照常進行，公訴檢察官認為與傷害罪具有想像競合犯，即沒有諭知無罪，但也沒有另外判刑。

至於傷害罪部分，審酌她對依法執行勤務之公務員施加暴行、傷害，藐視法庭及法律秩序，且犯後仍否認犯行，態度不佳，因此判處有期徒刑8個月。全案可上訴。

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