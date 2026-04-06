網路誘騙少女傳裸照 噁男二審拿30萬和解換緩刑遭拒

陳男以通訊軟體誘騙少女傳裸照。（情境照）

桃園市一名陳姓男子以通訊軟體誘騙未滿18歲的小雅（化名）傳裸照，他先傳訊男性裸露身體影像，引誘小雅傳送自己裸露胸部、身體的照片，沒想到此事被小雅父母發現進而報警，一審桃園地院判陳男引誘使少年製造性影像罪，有期徒刑3年6月。陳男提起上訴，在二審提出賠償30萬和解換減刑及緩刑，但被小雅父母拒絕，高等法院審酌小雅父母不願和解，判駁回上訴。

一審判決書指出，陳男透過社交軟體「Weplay」認識未滿18歲的小雅，他知道小雅未滿18歲，卻仍在2024年6月19日透過通訊軟體Facebook Messenger，傳訊「摸摸老婆肚肚」、「欸嘿嘿解開老婆扣子」、「想看老婆餒餒」、「我看而已不瑟瑟」、「老婆洗下面阿」、「欸嘿嘿洗給我看」、「對阿到時去找沒人地方01但不會深入放心」等文字訊息給小雅。

陳男還傳送男性裸露身體的影像，引誘小雅持手機拍攝自己裸露胸部、身體的數位照片，再傳送給友人觀覽，後續被小雅父母發現進而報警。陳男在審理時坦承不諱，且對話紀錄、照片等證據與小雅的說法相符。

一審桃園地院審酌，陳男與小雅僅在交友軟體結識，竟為滿足一己情慾衝動，誘使身心發育未成熟的小雅自行拍攝性影像，影響其身心健全及人格發展，雖陳男坦承犯行，卻未賠償小雅，且小雅母親說，陳男騙他女兒才15歲，但實際年紀卻與她差不多，不敢想像若沒發現此事，萬一女兒和陳男出去，將會發生多可怕的事，盼能從重量刑。桃園地院判定，陳男引誘使少年製造性影像罪，有期徒刑3年6月。

陳男提起上訴，希望以30萬元和解，請求判緩刑。高院認為，涉及少年、性侵害的犯罪是重罪，陳男已知小雅是12歲以上未滿18歲少年，仍無畏法的嚴厲性，頻對小雅傳送不雅訊息，並達成取得性影像的慾望。

高院認定，陳男雖後悔莫及，但不足改變須承擔應有刑責，本案觸犯法定刑3年以上10年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金，原判決雖斟酌被告於訴訟過程直到原審才坦白認罪的犯後態度，依然從法定最低刑量處，判處有期徒刑3年6月，已經從輕量刑。

高院審酌，小雅的父母皆表示不願意與被告和解並請求從重量刑，且在審理中未有陳男有利的量刑事由，判定陳男求處更輕刑度、請求宣告緩刑皆無理由，駁回上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法