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    首頁 > 社會

    苗栗三義觀光巴士涉酒駕撞車逃逸 救護車尾隨報警攔下

    2026/04/06 07:00 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣三義公所外包的觀光巴士，撞及路旁停放的休旅車，右前側嚴重受損。（警方提供）

    苗栗縣三義公所外包的觀光巴士，撞及路旁停放的休旅車，右前側嚴重受損。（警方提供）

    苗栗縣三義鄉觀光巴士，昨（5）日下午在三義市區撞及路邊停放車輛後涉嫌肇事逃逸，當時執勤返隊的苗栗縣政府消防局救護車目擊過程，見該巴士一路偏左偏右行駛，趁機攔下，報警處理，當時車內並未有乘客，57歲陳姓駕駛呼氣酒測值1.44毫克，苗栗警分局偵訊後今（6）日將依公共危險及肇事逃逸罪嫌將陳男移送法辦。

    因該觀光巴士為三義鄉公所外包，三義鄉長呂明忠得知此事後，怒斥「司機行徑，實在太可惡」；呂明忠受訪指出，昨天該名司機不是執勤時間，是酒後私自把車子開出去，此行為相當不應該，得標廠商也疏於管理，明天上班後將開會討論，對業者開罰，但因牽涉整個觀光巴士正常運作，不至於解約。後續會好好要求得標廠商加強對人員及車輛管理。

    三義觀光巴士為早上及下午各兩班，從三義火車站出發、行經勝興火車站、龍騰斷橋、水美木雕街等景點接駁遊客。

    警方初步調查，陳姓駕駛昨天下午從三義火車站將車開出，就在火車站前台13線擦撞路旁停放的休旅車，撞擊力道大，休旅車後擋風玻璃及左後側門嚴重損壞，陳男並未停車處理，仍繼續往前開。

    當時在觀光巴士後方，結束任務返隊的苗栗縣政府消防局救護車，目擊前方巴士撞車，卻未見對方停車，因而尾隨於後，發現該觀光巴士一路行車左右搖擺不定，消防隊員在八股路口時，將救護車開至觀光巴士前將其攔下，並報警處理；苗栗警分局三義分駐所趕到現場處理，陳男滿身酒氣，呼氣酒精濃度每公升1.44毫克涉嫌酒後駕車。

    陳男被帶返回分駐所後，因酒醉到深夜仍無法製作筆錄，警方將進一步了解原因，案由警方處理中。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    路旁停放的休旅車，後擋風玻璃及左後側門被撞，嚴重損壞。（警方提供）

    路旁停放的休旅車，後擋風玻璃及左後側門被撞，嚴重損壞。（警方提供）

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