工班搶修遭婦人辱罵攻擊 網友一面倒挺台電

台電高雄區處工班上午至停電區搶修時，遭情緒激動婦人辱罵攻擊。（台電高雄區處提供）

高雄前金區因變壓器故障致近千戶停電，一位家中使用維生器材的婦人情緒激動，當場辱罵甚至攻擊工班，網友一面倒挺台電，台電則對此表示遺憾，事後配合警方製作筆錄。

一位台電子弟事後上網留言，提及父親及多名同事搶修時，遇到不理性的婦人惡言相向阻擾搶修作業，並嚴厲質疑工班拖延時間，最後甚至拿金屬物體砸車，網友提到父親每次颱風火警都是奮不顧身的在第一線跟同仁一起搶修，被這婦人辱罵質疑真的很心痛跟不捨。

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多位網友留言力挺台電工班，抨擊婦人妨害公務，還有自稱現場吊臂手回顧該婦人行為對工安造成危害，懇請大家可以責怪，但千萬不要動手。

台電高雄區處說明，今上午7時2分許，高雄前金區中華四路、新田路、仁德街一帶因變壓器故障，造成約1000戶停電；接獲通報後立即派員搶修，於上午8時16分完成故障區間隔離及轉供作業，先行恢復872戶供電，其餘128戶持續搶修，於上午10時48分完成變壓器更換，全數復電。

現場班長抵達搶修現場時，得知有位婦人家中使用維生器材，緊急請其通報119，並同步調派發電機至現場協助，發電機於上午9時25分送達供其使用，確保醫療需求不中斷。

但搶修期間因設備運送需時，該名用戶一度情緒激動，對現場消防及醫護人員與搶修同仁宣洩情緒，甚至持物攻擊及毀損工程車輛。

台電對此深表遺憾，強調第一線同仁均已全力投入搶修，後續已配合警方協助做筆錄。

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