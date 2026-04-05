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    首頁 > 社會

    恆春女遊客觀海龜滑倒險落海 幸獲熱心店家與海巡及時救命

    2026/04/05 20:16 記者蔡宗憲／屏東報導
    女遊客觀海龜滑倒險落海。（民眾提供）

    女遊客觀海龜滑倒險落海。（民眾提供）

    曾於2019年發生休旅車9人落海驚險事件的恆春紅柴坑漁港，今（5）日下午再度傳出意外！一名女遊客在漁船上架斜坡觀賞海龜時，疑因路面濕滑不慎跌倒，導致雙腳浸濕並一度出現短暫暈眩，所幸附近海產店業者及時協助報案，海巡與救護人員迅速趕到，順利將人送醫沒有大礙。

    今日下午4時28分左右，該名女遊客與家人前往紅柴坑漁港遊玩，由於港內經常有海龜現蹤，遊客為了近距離一睹海龜，走入平日供漁船上架維修的斜坡。不料，該處斜坡因長期浸泡海水長有青苔，極其濕滑，女遊客重心不穩跌倒，除了雙腳濕透，更因撞擊造成短暫暈眩昏迷，整個人趴在斜坡上動彈不得，場面危急。

    家屬目睹驚險瞬間急得大喊救命，附近海產店業者見狀，第一時間通報消防局及海巡單位。海巡署南部分署及恆春消防分隊人員火速抵達現場，立即展開救援行動，初步檢視傷者意識後，協助將其抬上救護車送往醫院觀察。

    紅柴坑漁港是觀賞夕陽與海龜的聖地，海巡與警方也再次提醒，漁港斜坡區域因濕滑具高度危險性，民眾切勿隨意踏入，以免發生溺水或摔傷意外。

    女遊客觀海龜滑倒險落海，海巡急救援。（海巡提供）

    女遊客觀海龜滑倒險落海，海巡急救援。（海巡提供）

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