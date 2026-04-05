大馬人來台當車手詐35台人 重判9年2月

馬國人來台當車手詐35台人，新竹地院重判9年2月。（記者蔡彰盛攝）

馬來西亞籍男子錢景順等4人來台加入詐騙集團，負責當車手與收水手，受詐台灣人達35人，總詐騙金額超過350萬元，新竹地院認為被告等人刻意來台加入詐團掩飾、隱藏犯罪所得來源與去向的洗錢行為，更使金流難以追溯，增加查緝難度，重判錢男等人9年2月不等重刑。

法官調查，馬來西亞籍男子錢景順、吳永慶、黃俊豪、溫紹飛去年加入詐欺集團，吳永慶是負責向被害人收款的面交車手，錢景順、黃俊豪擔任收取人頭帳戶提款卡及第一層收水手，溫紹飛擔任上層收水手，以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐騙所得去向。被害人達35人之多。

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檢方審酌被告等人不思以正途賺取金錢，全無尊重法秩序之心而分別擔任詐騙集團車手及收水手，致多名被害人蒙受鉅額財物損失，顯見被告等人漠視法治，建請院方將被告等人每次犯行各量刑處2年以上有期徒刑，以資懲儆。

新竹地院法官審酌4名外籍人士特地入境從事詐騙行為，與其他詐欺集團成年成員各司其職、分工合作，向35人施用詐術，被害人眾多、損失金額不輕，嚴重影響我國經濟秩序及社會治安，足見其等法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產法益守法觀念，被告等人掩飾、隱藏犯罪所得來源與去向的洗錢行為，更使金流難以追溯，增加查緝難度與被害人追回犯罪所得之可能，且我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人所詬病，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，將排擠我國之偵查、司法機關處理其它犯罪能量。

最後法官依詐欺等罪將錢景順重判9年2月、吳永慶6年、黃俊豪4年2月、溫紹飛5年。4人均於執行完畢後驅逐出境。

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