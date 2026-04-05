停電搶修被惹惱 高雄悍婦持械砸台電工程車、吐警口水

高雄婦人不滿停電、持鐵器砸台電工程車，還對員警吐口水遭逮。（民眾提供）

高雄約50歲齊姓女子今天上午不滿台電檢修，造成停車相當不便，竟憤而持摩托車零件鐵器毀損2部台電工程車，導致玻璃碎裂及吊臂受損，民眾見狀報警處理。

新興​警分局指出，​自強路派出所於今（5）日上午9時許接獲報案，指稱前金區仁德街一帶有民眾持械滋事，經查，現場為台電工程團隊依法執行電力施作，因暫時性停電，引發一名齊姓女子不滿，齊女竟持摩托車零件鐵器毀損2部台電工程車，導致玻璃碎裂及吊臂受損。

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員警獲報趕到現場，執勤過程中，齊女仍執迷不悟，不僅持續阻礙公務執行，更公然對員警臉部吐口水，嚴重蔑視法律，現場員警毫不退縮，立即以強制力將其壓制，並依妨害公務、毀損罪現行犯逮捕移送高雄地檢署偵辦。

被嗆的台電搶修人員子女，今天網路PO文聲援父親，表示台電工程人員真的非常辛苦，停電對每個人都很不便，但是他們也是全力站在第一線，冒著生命危險盡快搶修為民眾服務。

原PO表示，前金區今天多戶停電，父親及多名同事前往搶修，無奈遇到不理性的婦人惡言相向，阻擾搶修作業，並嚴厲質疑父親拖延時間，施工人員從鼓山準備工具、防護裝備，加上車程是需要些時間，最後甚至還拿金屬物體砸車，父親在台電兢兢業業，今天被這婦人這樣辱罵、質疑，真的很心痛跟不捨。

高雄婦人砸台電工程車、還對員警吐口水，慘遭壓制。（民眾提供）

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