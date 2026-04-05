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    專騙新手！竹南賣地瓜球遇上「藏錢姐」老闆底線被踩報警PO網

    2026/04/05 18:54 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南有一對夫妻創業擺攤遇上「藏錢姐」，找錢後立刻將百元鈔塞口袋騙少找錢。（店家提供）

    竹南有一對夫妻創業擺攤遇上「藏錢姐」，找錢後立刻將百元鈔塞口袋騙少找錢。（店家提供）

    苗栗竹南一位販售地瓜球攤販在網路PO控訴，創業擺攤不久，4日竟遇到「藏錢姐」行騙！一名婦人利用「藏錢入袋」的熟練手法，找上剛開幕或開幕不久店家，「找完錢之後立刻轉身將錢放到口袋」，之後再向店家稱少找錢。

    竹南警方今天表示，檢視監視器畫面，「藏錢姐」付款後偷偷將紙鈔藏入衣服內，再虛偽反映少找錢，使店家基於信任補找款項。警方初步檢視後認定，該名顧客行為已涉嫌《刑法》詐欺罪，目前已掌握特定身分，將通知該名婦人到案說明。

    警方也發現，「藏錢姐」常常盯上剛開幕或開幕不久店家行騙，將持續釐清案情。

    老闆感性地說，夫妻倆創業起步非常辛苦，原本想說100元是小錢、人也難免有疏忽，便請太太補錢了事，但越想越不對勁，直到房東協助調閱清楚的監視器畫面，確認對方是蓄意行騙。

    老闆心疼表示：「100元我們不是非常在意，但太太發生這件事後心裡很難過，這觸碰到了我的底線。」為了不讓其他店家受害，決定將影像PO網並報警處理。

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