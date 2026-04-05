「跑山獸」Petr發布影片 搜救「賞金」問題引發山友討論

知名山難搜救志工「跑山獸」Petr。（資料照）

來自捷克的登山好手被喻為「跑山獸」的Petr，最近發佈新影片內容是去年一名山友在谷關區域登山失蹤47天被找到的搜救紀錄，結果有一名林姓搜救教官在臉書發布拒絕「賞金獵人」與「越俎代庖」的亂象，卻引來山友討論，有人認為搜救本就是公私協力，付費換專業也是正常分工；有山友則指出，Petr在影片裡提到幾個很重要的登山安全準則，值得國內山友登山參考；更有山友肯定跑山獸夫妻對台灣登山界的付出和努力。

林姓教官在臉書發文指出，讓救援回歸專業，面對任何災害，所有願意伸出援手的人都值得我們給予肯定，但他主張「登山必保登山險」，當公權力力量未逮之處，保險理賠能成為至親家屬最實質的後盾，讓他們有能力聘請民間的委外搜救勞務，認為這種勞務關係必須建立在「明碼標價、兩造合意」的基礎上，讓民間搜救者的專業獲得應有的經濟保障，也讓家屬在合法、透明的契約下尋求幫助，這才是成熟的風險管理。

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林教官說，去年谷關搜救任務，後續媒體報導，卻將案件簡化成「由跑山獸找到」，他認為現場很多單位與人力投入，至少也該還原「所有團隊共同完成」的事實，而不是被塑造成個人英雄，強調並不是每一個家庭都負擔得起「賞金獵人」開出的高額懸賞，谷關事件後來傳出賞金和議價過程，沒想現在又被拿出來做成影片，「這不是分享，是二次傷害」。

有山友則回應「真要當賞金獵人，就會先拿前金才出發找人，對方幫忙找很多天，要繼續找給點酬勞真的很合理，家屬不願意付錢或沒能力可以講實話，讓山友募捐，況且你也不是當事人，不用在那邊暗酸實際找到人的搜救人員」。

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