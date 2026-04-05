為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「跑山獸」Petr發布影片 搜救「賞金」問題引發山友討論

    2026/04/05 15:56 記者歐素美／台中報導
    知名山難搜救志工「跑山獸」Petr。（資料照）

    知名山難搜救志工「跑山獸」Petr。（資料照）

    來自捷克的登山好手被喻為「跑山獸」的Petr，最近發佈新影片內容是去年一名山友在谷關區域登山失蹤47天被找到的搜救紀錄，結果有一名林姓搜救教官在臉書發布拒絕「賞金獵人」與「越俎代庖」的亂象，卻引來山友討論，有人認為搜救本就是公私協力，付費換專業也是正常分工；有山友則指出，Petr在影片裡提到幾個很重要的登山安全準則，值得國內山友登山參考；更有山友肯定跑山獸夫妻對台灣登山界的付出和努力。

    林姓教官在臉書發文指出，讓救援回歸專業，面對任何災害，所有願意伸出援手的人都值得我們給予肯定，但他主張「登山必保登山險」，當公權力力量未逮之處，保險理賠能成為至親家屬最實質的後盾，讓他們有能力聘請民間的委外搜救勞務，認為這種勞務關係必須建立在「明碼標價、兩造合意」的基礎上，讓民間搜救者的專業獲得應有的經濟保障，也讓家屬在合法、透明的契約下尋求幫助，這才是成熟的風險管理。

    林教官說，去年谷關搜救任務，後續媒體報導，卻將案件簡化成「由跑山獸找到」，他認為現場很多單位與人力投入，至少也該還原「所有團隊共同完成」的事實，而不是被塑造成個人英雄，強調並不是每一個家庭都負擔得起「賞金獵人」開出的高額懸賞，谷關事件後來傳出賞金和議價過程，沒想現在又被拿出來做成影片，「這不是分享，是二次傷害」。

    有山友則回應「真要當賞金獵人，就會先拿前金才出發找人，對方幫忙找很多天，要繼續找給點酬勞真的很合理，家屬不願意付錢或沒能力可以講實話，讓山友募捐，況且你也不是當事人，不用在那邊暗酸實際找到人的搜救人員」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播